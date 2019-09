La polizia di Lufkin, in Texas, ha reso pubblici i filmati estratti da bodycam e dashcam che mostrano due poliziotti salvare un camionista precipitato dal cavalcavia con il suo veicolo. Il sessantenne Leslie Rodriguez stava trasportando un carico di succo d'arancia quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto per dodici metri, causando l'incendio del camion e rimanendo incastrato nella cabina guida. Non avendo idea di cosa ci fosse nel veicolo, i due agenti si sono tenuti a distanza finché non hanno sentito le richieste d'aiuto di Rodriguez: a quel punto sono accorsi a soccorrerlo incuranti del potenziale pericolo. L'uomo è stato poi trasportato in un ospedale di Tyler, dove potrà riprendersi completamente.