Jesi (Ancona), restituita la vincita al clochard che era stato costretto a tornare al semaforo

Da povero a ricco per tornare di nuovo ricco, dopo una vicenda giudiziaria un po' kafkiana.

I 300mila euro vinti al "Gratta e Vinci" a settembre del 2020 avevano permesso a Tiziano Pellonara, 63 anni, di lasciare quel semaforo dell'incrocio di Jesi (Ancona), dove chiedeva l'elemosina. Lì dove da tempo era conosciuto come "l'uomo col cappello volante" e dove aveva ricevuto quei 5 euro per cambiare vita con un colpo di fortuna. Ma sempre lì era dovuto tornare nelle scorse settimane, quando, come riferisce il suo avvocato, l'ex sindaco di Jesi Marco Polita, "su iniziativa di un parente, che paventava che il mio assistito potesse essere o essere stato circuito da terzi, la Procura aveva sequestrato gli assegni circolari in cui la vincita era stata convertita". Ma il ricorso contro il provvedimento è stato vinto e la Procura di Ancona ha dissequestrato quegli assegni, permettendo così a Tiziano Pellonara di tornare a essere finalmente un ex clochard.