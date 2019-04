Chiede ecografia a 102 anni, l'ospedale di Fabriano: "Non c'è posto, torni l'anno prossimo"

"Per tutto il 2019 non ci sono posti liberi, torni l'anno prossimo": questa la risposta dell'ospedale Profili di Fabriano (Ancona) a un'ultracentenaria che ha bisogno di un'urgente ecografia al fegato. "L'operatore di turno - racconta la figlia di Ida Cucco, 102 anni - mi ha riferito che per tutto il 2019 non ci sono posti liberi per effettuare un esame del genere non solo a Fabriano, ma in tutte le Marche".