Istat: 2 milioni di italiani rinunciano a curarsi per le liste d'attesa

Sono due milioni (il 3,3% della popolazione) gli italiani che rinunciano "a visite o accertamenti specialistici per problemi di liste di attesa", secondo i dati comunicati dall'Istat in audizione alla Camera sulle misure della Manovra. A dare forfait in caso di tempi troppo lunghi sono soprattutto le persone "tra i 45 e i 64 anni", dice il presidente dell'Istituto di statistica Maurizio Franzini, precisando che "pesano anche le condizioni economiche".