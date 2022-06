Ascoli, morti sospette in Rsa: infermiere condannato all'ergastolo

Leggi Anche Otto omicidi in Rsa, arrestato un infermiere ad Ascoli Piceno

A Wick è stata inoltre contestata l'

aggravante

di aver commesso i fatti con mezzi insidiosi, somministrazioni di insulina e psicofarmaci.

La Corte d'Assise ha stabilito

una provvisionale di ristoro per le parti civili

isolamento diurno

, col risarcimento vero e proprio da quantificare in separata sede. È stato disposto anche l'a carico dell'infermiere.

L'accusa

- Secondo l'accusa, Wick avrebbe somministrato ripetutamente alle vittime insulina e psicofarmaci. Queste sostanze farmacologiche, per dosi ampiamente superiori ai range terapeutici e per la loro stessa tipologia, erano assolutamente controindicate e tali da poter causare, come in effetti accaduto, il decesso dei pazienti.

Parti civili e difesa

- Nel procedimento è presente quale responsabile civile l'Asur Marche Area vasta 5. Sono 46 le parti civili: parenti degli anziani deceduti e dei soggetti (e relativi congiunti) per cui Wick è accusato di tentato omicidio. Nelle scorse udienze, il procuratore capo di Ascoli aveva chiesto la condanna all'ergastolo per l'infermiere. La difesa aveva invece sollecitato l'assoluzione dell'imputato.