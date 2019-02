Otto mesi a lottare come un leone contro un linfoma che si era dimostrato chemioresistente. Un video-appello , il primo febbraio, per chiedere aiuto. "Voglio vivere" gridava con un esile filo di voce Lorenzo Farinelli , il medico-attore 34enne di Ancona che aveva commosso l'Italia. La raccolta fondi avviata per permettergli di sottoporsi a una terapia sperimentale negli Usa aveva raggiunto quota 600mila euro. Ma lui non ce l'ha fatta.

"Non è finita finché non è finita. Non voglio morire", aveva detto in quel video-appello. Per lui si era mobilitata per prima la sua città, Ancona, e la solidarietà aveva coinvolto tutta Italia grazie al tam tam sul Web e anche tanti vip avevano fatto eco al suo appello.



E' stata una straordinaria corsa contro il tempo: in pochi giorni la somma necessaria era stata raggiunta, con la promessa che se non fosse servita sarebbe stata destinata alla ricerca scientifica.



Ma Lorenzo si è spento nella sua casa: era stato dimesso dall'ospedale dopo che era stata interrotta la chemioterapia in preparazione del viaggio negli Usa. Il medico 34enne era affetto da Linfoma non-Hodgkin a grandi cellule di tipo B.