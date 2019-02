Quel "Voglio vivere, potete darmi una mano?" con voce stanca ma decisa è stato visto e ascoltato da quasi 24mila utenti di Youtube in 24 ore. Ciò ha portato la raccolta fondi online partita in contemporanea alla diffusione del video a quota 229mila su 500mila. L'appello di Lorenzo Farinelli, 34enne di Ancona, medico e attore, sta arrivando dritto all'obiettivo: trovare i soldi per il piano B, l'ultima speranza, la terapia Car-T, cioè, alla quale sottoporsi negli Stati Uniti, perché qui in Italia non è ancora diffusa. "Non mi arrendo, ho fatto delle promesse e voglio mantenerle, perché non è finita finché non è finita", spiega il marchigiano che da 8 mesi combatte senza troppi risultati perché il linfoma che gli "ha stravolto la vita", facendogli anche perdere parzialmente l'uso delle gambe, è diventato chemio-resistente. Accanto al giovane la famiglia, la fidanzata e gli amici riuniti nell'associazione "SalviamoLo".