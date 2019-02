Ancona, 500mila euro in quattro giorni: vicine le cure negli Usa per il giovane medico malato di cancro

Le parole del giovane medico, pronunciate a fatica davanti a uno smartphone e pubblicate su Youtube, sono arrivate dritte al cuore di quasi 20mila persone che hanno provveduto alla donazione in denaro.



La terapia Car-T alla quale Farinelli vorrebbe sottoporsi per tentare il tutto per tutto è arrivata anche in Italia, dove è in corso di sperimentazione in attesa dell'ok dall'Agenzia per il farmaco, trattandosi di cure da centinaia di migliaia di euro.



Ma se da Milano dovesse arrivare un rifiuto al ricovero, c'è ancora la chance americana. "Se non ce la farò, i fondi raccolti andranno alla ricerca scientifica", è stato fin da subito l'impegno del medico malato. Intanto, a casa Farinelli si preparano le valigie e la gratitudine per la solidarietà ricevuta non si misura.