Alluvione nelle Marche, ritrovato il corpo del piccolo Mattia

E' stato ritrovato in un terreno nel Comune di Trecastelli (Ancona), dopo 8 giorni di ricerche, il corpo di Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso dopo l'alluvione nelle Marche.

Per l'ufficialità, si attende l'esame del Dna. Il corpo è stato rinvenuto a circa 15 chilometri di distanza dal punto in cui è stato trascinato via dalla piena del fiume che lo ha colto mentre si trovava in macchina con la madre.