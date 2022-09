21 settembre 2022 16:43

Marche, Ostra piange le vittime dell'alluvione

Sono centinaia le persone, nel campo sportivo di Ostra, che partecipano ai funerali di quattro delle undici vittime accertate nell'alluvione. Sulle bare sono state appoggiate le foto delle vittime, con la più giovane, Andrea, 25 anni, alla sinistra della tensostruttura in cui si svolge la funzione religiosa, officiata dal vescovo della diocesi di Senigallia, mons. Francesco Manenti che, rivolgendosi alle istituzioni, ha chiesto "interventi immediati perché tragedie come questa non accadano più".