Marche, le immagini del violento nubifragio

Temporali, allagamenti e frane colpiscono il centro nord dove torna l'incubo maltempo per molti residenti delle Marche. Il violento nubifragio che si è abbattuto nelle scorse ore ha fatto esondare fiumi e allagare strade tra Ancona e Macerata. Già dal pomeriggio di ieri alcuni sindaci hanno raccomandato ai cittadini di salire ai piani alti delle loro case mentre su decisione degli stessi sono state chiuse le scuole.

È ancora allerta meteo arancione anche in Emilia Romagna, dopo le bombe d'acqua su Bologna e Forlì, ci sono stati nuovi allagamenti nel Ravennate e frane nel Riminese con alcuni paesi isolati. Intanto sulla montagna in provincia di Modena si tenta di fermare l'acqua con i mezzi pesanti mentre in provincia di Reggio Emilia l'acqua scorre come fiumi nei paesi. In Piemonte, nell'astigiano, sono in azione le idrovore e si spala il fango come meglio si può mentre a Frosinone, nel Lazio, è ancora in corso la conta dei danni dopo il nubifragio abbattutosi nel weekend. Allerta meteo anche in Sardegna dopo l'allarme lanciato dall'associazione Coldiretti e treni fermi in Basilicata fino al 15 luglio.