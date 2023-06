Maltempo, piogge e allagamenti nel Maceratese | Il Comune agli abitanti delle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta: "Salite ai piani alti"

"La raccomandazione è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni", scrive l'ente

Gli avvisi del Comune - "A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate. Si consiglia di utilizzare l'auto e uscire di casa solo in casi strettamente necessari", scrive su Facebook il Comune che ha aperto il Centro operativo comunale.

"Vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani". È l'avvertimento fatto poi dal Comune di Macerata ai cittadini delle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta. "La raccomandazione - aggiunge il Comune - è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni".

Martedì scuole chiuse nelle frazioni - "Per la giornata di domani, martedì 6 giugno, le scuole di Villa Potenza e Sforzacosta saranno chiuse per consentire gli opportuni controlli ed effettuare eventuali sistemazioni", annuncia poi il Comune, sempre su Facebook.