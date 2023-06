Maltempo, a Fabriano (Ancona) allagamenti e smottamenti

Un violento nubifragio ha colpito, per la seconda volta in pochi giorni, Fabriano, in provincia di Ancona.

Per il maltempo disagi per la circolazione ferroviaria e stradale. Nella cittadina si sono allagate alcune zone e frazioni, come Attiggio, Argignano e località Case Tiberi, nei pressi di Rocchetta Bassa. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell'ordine per segnalare allagamenti di garage e alberi e rami caduti in strada. Si monitorano i corsi d'acqua, ma al momento non sembrano esserci situazioni di pericolo. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per temporali, in vigore fino alla serata di domenica.