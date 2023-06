Maltempo in Emilia-Romagna, frane e allagamenti nel Reggiano

Il maltempo continua ad abbattersi sull'Emilia-Romagna.

E' l'Appennino reggiano, in particolare il Comune di Baiso, una delle zone più colpite dai violenti temporali di domenica pomeriggio. Si registrano allagamenti e strade chiuse per smottamenti e l'acqua è arrivata anche ad alcune abitazioni, in particolare nella frazione di San Cassiano, ma non si registrano evacuati. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Lunedì a Baiso tutte le scuole resteranno chiuse. Frane, smottamenti e allagamenti si sono registrati anche nella zona di Modena, in particolare nella frazione di Saltino a Prignano sulla Secchia.