Marbella (Spagna), nel laboratorio dove si clonano gli animali domestici

Dall'Italia all'Inghilterra, ogni mese da tutta l'Europa convergono nell'azienda spagnola fino a 150 richieste di persone interessate a trasmettere la linea genetica del proprio animale. Per la conservazione del pedigree di cani e gatti c'è chi non bada a spese e arriva a pagare in media 50mila euro, cifra che tocca i 300mila nel caso di cavalli e cammelli pregiati da impiegare nei concorsi di bellezza. "Si tratta comunque di animali nuovi che come tali vanno educati da zero", dice l'esperto che spiega come la "genetica influisca non più del 20%" sull'identità.