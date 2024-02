Manziana (Roma), muore sbranato da tre rottweiler mentre fa jogging nel parco

I tre rottweiler sono stati catturati mentre sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per identificare la vittima.

Il proprietario: "Non capisco come possa essere accaduto"

Il proprietario dei cani ha parlato a Repubblica. L'uomo, che non ha saputo chiarire come mai gli animali fossero fuori dalla proprietà, è stato segnalato alla procura e sarà ascoltato: "Arrivo da fuori, mi hanno chiamato stamattina presto. Sono scosso, non riesco a capire cosa sia successo perché non sono mai scappati da qui".