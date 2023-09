Gb, vietati i cani American Bully: "troppo pericolosi" per il premier Sunak

Una razza "troppo pericolosa"

"Questi cani sono un pericolo per la nostra comunità, in particolare per i nostri bambini", ha detto Sunak motivando la decisione del bando. Di fatto, la razza non è definita dalla legge: si tratta di un incrocio tra l'American Staffordshire Terrier e l'American Pitbull Terrier. Come si legge nell'atto del 1991, quest'ultima gruppo è proibito nel Regno Unito, poichè i suoi esemplari sono considerati "cani allevati per il combattimento". Entro la fine dell'anno anche i meticci "bully" entreranno a far parte della lista e chiunque ne sarà in possesso sarà colpevole di reato.