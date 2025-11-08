Mantova, si schianta contro un'autobotte: muore una 36enne incinta al nono mese

Tragedia sulla A22 del Brennero: una donna di 36 anni, Stefania Palmieri, è morta venerdì 7 novembre in un terribile incidente stradale, tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. Con lei è morto anche il bimbo che portava in grembo: la donna era al nono mese di gravidanza e avrebbe dovuto partorire tra pochi giorni. Secondo le prime ricostruzioni, la sua auto si è scontrata con un mezzo pesante che la precedeva. L'impatto è stato violentissimo e la vettura è rimasta incastrata sotto la cisterna del camion. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118: per Stefania e per il suo bambino non c'è stato nulla da fare.