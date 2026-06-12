Vigili del fuoco al lavoro

Mantova, incendio in un magazzino di materiale plastico: evacuati gli operai

Sospesa la circolazione dei treni. Emessa un'ordinanza precauzionale in attesa dei rilievi dell'Arpa

12 Giu 2026 - 11:54
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Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero, visibile nel cielo a chilometri di distanza, che fa temere possibili rischi ambientali. Gli operai sono stati evacuati e al momento non risultano feriti. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona ed è stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la tratta Mantova-Monselice. Sul posto stanno operando dieci squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando di Mantova con rinforzi arrivati da Brescia, Milano, Verona e Modena.

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L'ordinanza del sindaco

  Finestre chiuse e invito a non sostare all'aperto. È quanto prevede un'ordinanza emessa a titolo precauzionale dal sindaco di Mantova, Andrea Murari, dopo l'incendio divampato questa mattina. Mentre proseguono le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, Arpa e Ats.

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Attesa per i risultati dei rilievi di Arpa

 L'avviso alla cittadinanza è stato emanato in attesa dei risultati dei campionamenti ambientali attualmente in corso da parte di Arpa e delle successive valutazioni delle autorità competenti. Il provvedimento, adottato dal sindaco nella sua veste di autorità sanitaria locale, mira a tutelare la salute pubblica fino alla disponibilità di dati più precisi sulla qualità dell'aria e sugli eventuali effetti dell'incendio.

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