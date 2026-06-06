Roma, incendio in uno stabilimento balneare di Ostia: non si esclude il dolo

Un incendio è divampato a Ostia all'interno dello stabilimento balneare 'Oasi', da tempo in stato d'abbandono e sequestrato qualche settimana fa dal Comune di Roma. L'allarme è scattato intorno alle 15.20, quando la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco della Capitale ha inviato sul posto la squadra 13/A di Ostia, supportata da un'autobotte e dal carro autoprotettori. Giunti rapidamente sul luogo dell'intervento, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme e le verifiche all'interno della struttura per accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte. Durante le operazioni, il personale ha rinvenuto alcuni giornali in fiamme adagiati su dei materassi e delle bombole del gas: un elemento che porta a non escludere l'ipotesi del dolo e che sarà oggetto degli accertamenti delle forze dell'ordine. L'incendio è stato domato senza particolari conseguenze e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, oltre alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per chiarire l'origine del rogo.