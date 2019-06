Una stazione dei treni che funziona solo d’estate. Questa la situazione paradossale che si è creata a Manfredonia, comune della provincia di Foggia. Pinuccio di “Striscia la Notizia” si è recato proprio in Puglia per capire il motivo di questa situazione paradossale.



Una stazione completamente nuova, costata oltre un milione e 600mila euro, che collegherebbe in maniera molto rapida e sicura la cittadina con Foggia, ma che va a pieno regime solo durante i mesi estivi. In autunno e inverno invece è tutto completamente fermo. il treno sarebbe anche molto utile per abbattere l’inquinamento, oggi molto più elevato per il continuo utilizzo di autobus proprio in sostituzione del treno.



Matteo Palumbo, giornalista di Manfredonia, spiega: “Dopo l’estate questo è un binario morto, centinaia di bus e tempi raddoppiati. Così anche il traffico e l’inquinamento aumentano”.