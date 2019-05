A "Quarto Grado" l'intervista alla madre di uno dei giovani arrestati per l'omicidio del pensionato Antonio Stano, seviziato e poi ucciso di botte a Manduria da una baby gang di otto ragazzi, di cui due maggiorenni. "Ero presente all'interrogatorio di mio figlio", racconta, "e una volta tornati a casa è stato severeamente rimproverato e punito: non sarebbe più potuto uscire di casa e non avrebbe ricevuto paghette, insomma ci sono state delle restrizioni. Gli ho fatto capire che gli anziani vanno aiutati, non derisi".



"Lui si è pentito, fin dal primo momento", aggiunge la donna, "è sempre stato un ragazzo tranquillo e dalla vita normale. Il suo rendimento era buono, perciò alla fine mi sono fidata. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe successo tutto questo".