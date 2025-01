Manca la guardia medica, la provocazione del sindaco di Belcastro (Catanzaro): "Vietato ammalarsi"

La provocatoria iniziativa del primo cittadino, Antonio Torchia, è motivata in particolare dal fatto che l'apertura della postazione di guardia medica nel paese é garantita "a singhiozzo", sulla base della disponibilità del personale sanitario, "con gli effetti deleteri" che ne derivano per i cittadini, considerato anche che il 50 per cento della popolazione è costituito da persone anziane. A rendere ancora più critica la situazione c'è il fatto che il pronto soccorso più vicino a Belcastro si trova nell'ospedale di Catanzaro, cioè a 45 chilometri di distanza dal paese.