La mamma muore mentre la prepara, bimba di 6 anni va a scuola da sola

Un evento drammatico ha scosso la tranquilla comunità di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Una bambina di sei anni si è presentata a scuola da sola, senza la madre che ogni mattina l'accompagnava. Un dettaglio apparentemente banale, ma che ha subito destato i sospetti della sua maestra. Con dolcezza, l'insegnante ha chiesto spiegazioni alla piccola, ricevendo una risposta raggelante: "Mamma è caduta e non risponde". Una tragica notizia che riporta alla memoria quella di qualche giorno fa quando una mamma per evitare di lasciare la figlia sola in casa ha ritardato il suo accesso al pronto soccorso e un malore l'ha stroncata.