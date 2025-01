Trento, rifiuta il ricovero per non lasciare sola la figlia: madre single muore a 41 anni

Una madre single di 41 anni, Laura Fenaroli, è morta domenica notte ad Arco di Trento per un arresto cardiaco. La donna, di origini bergamasche, soffriva da giorni di forti dolori al petto, ma non si è recata al Pronto soccorso per non lasciare sola a casa la figlia di 8 anni. A consigliarle di andare in ospedale era stata la guardia medica, alla quale la 41enne si era rivolta qualche giorno prima.