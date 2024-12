Madre e figlio muoiono durante parto in ospedale a Pavia: inutile il cesareo d'urgenza

La Procura di Pavia ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla morte della trentenne Andreea Mihaela Antochi, e del bimbo che portava in grembo Sasha Andrei Lovin, durante il parto al Policlinico San Matteo. L'avvio dell'inchiesta è seguito alla denuncia presentata dal marito e padre delle vittime lorin Catalin Lovin. Il fatto è avvenuto nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 dicembre nel reparto di Ostetricia. Il fascicolo contro ignoti è stato aperto per i reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.