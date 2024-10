Pertosse, neonato muore all'ospedale di Padova | In Italia casi in aumento tra i più piccoli

"Abbiamo assistito a un aumento dei ricoveri per pertosse dell'800% rispetto al 2022 e al 2023, che hanno riguardato nella maggior parte dei casi neonati e lattanti non vaccinati sotto i 4 mesi di età", aggiunge la Società italiana di pediatria a La Repubblica. "Il 95% delle madri di questi bambini non era vaccinata e l'80% non aveva ricevuto alcuna informazione sulla disponibilità di una vaccinazione prenatale".