Ferragosto di maltempo, trombe d'aria in Toscana e Liguria: danni e spiagge evacuate

Un temporale accompagnato da un violento nubifragio si è abbattuto, verso le 8 del 15 agosto, in provincia di Imperia. Decine le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi sradicati, ma anche un paio di cabine elettriche in fiamme nella zona di Ventimiglia. Sul Ponte Doria a Ventimiglia intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Rt per la caduta di vecchi tralicci della Riviera Trasporti. Danneggiata l'impalcatura che copre un albergo in fase di demolizione a Portosole, Sanremo.