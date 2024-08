Maltempo, nubifragio su Torino: 100 interventi dei vigili del fuoco

Una serie di forti nubifragi ha colpito il Piemonte e in particolare Torino e i suoi dintorni, dalle pianure alle vallate alpine, dove si sono riversate pioggia e grandine, con molte strade allagate. Un centinaio gli interventi di soccorso per cui sono stati chiamati i vigili del fuoco nel capoluogo e nel territorio circostante. In particolare, è caduta una frana a Fenestrelle, sulla strada che porta al Colle di Sestriere. Il maltempo ha creato forti disagi soprattutto nella zona sud-occidentale della città, dove sono caduti alberi e rami e dove sono stati danneggiati i tetti di alcune case.