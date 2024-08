Maltempo, due frane tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia: strade interrotte

La strada è stata invasa da una vasta massa di detriti, fortunatamente nessun veicolo transitava in quel momento. I soccorritori della stazione di Sappada, cinque tecnici, sono giunti sul posto e si sono calati lungo la via ferrata - inaugurata lo scorso anno - che scende nell'orrido dell'Acquatona per fare le verifiche fin dove è stato possibile.