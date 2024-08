Tempesta di fulmini e pioggia su Milano e Torino | Capoluogo piemontese devastato dalla grandine

Forte temporale su Milano con pioggia intensa e fulmini. Il maltempo è arrivato sul capoluogo lombardo intorno alle 17:30, con il cielo che si è coperto di nubi nere. Intense anche le folate di vento. Temporali con grandine anche in provincia, in particolare nella zona ovest e nel Varesotto. In Lombardia e in particolare su Milano era stata diramata allerta gialla per piogge intense.