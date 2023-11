Toscana, a Prato caduti 155 mm di pioggia in poche ore

Soccorsi e interventi si sono concentrati in Toscana: oltre 150 persone in gravi difficoltà sono state messe in salvo nella sola area intorno a Prato e nella città, rimasta isolata per molto tempo, "sono caduti 155 millimetri di pioggia in poche ore, un evento che da quel che sappiamo non accadeva da almeno due secoli", ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni precisando: "Sapevamo che sarebbe piovuto tanto, avevamo un allerta arancione e una gialla, non è per accusare, ma pensate che cosa può voler dire quello che è successo, di cui non c'è memoria neppure fra gli anziani".