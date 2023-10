Maltempo Milano, perché il Seveso esonda così spesso: 118 volte dal 1975

Nella storia si contano centinaia di esondazioni in poco più di un secolo. In particolare, dal 1975 sono state segnalate 118 episodi, più di 20 solo dal 2010. Nel 2014 si susseguirono ben sei esondazioni consecutive in pochi mesi, concentrate nel periodo da luglio a settembre. Dalla metà degli Anni Settanta la frequenza di esondazione è impressionante: circa due volte e mezzo ogni anno.

Cosa succede al Seveso quando piove forte e tanto

Molto dipende insomma dal fatto che il Seveso, nel corso degli anni, è stato "confinato" sotto il livello stradale. Il fiume fa il suo ingresso nel territorio di Milano all'altezza del Parco Nord, in località Bresso, per poi riversarsi nelle acque del canale fognario e nel Naviglio Martesana, all'altezza di via Melchiorre Gioia. Ne consegue che in caso di precipitazioni abbondanti, il sistema fognario entra in sofferenza e il corso d'acqua non riesce a restare sotto terra e si riversa in superficie, nelle strade della città. "Tecnicamente il Seveso non esonda, perché non esce dal suo alveo, ma rigurgita", ha spiegato Mattia De Amicis, docente di Geologia ambientale all'Università Bicocca.