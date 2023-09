Maltempo, forti piogge su Milano: esonda il Seveso

Milano finisce ancora una volta nella morsa del maltempo, con piogge forti che nella notte hanno colpito anche la provincia.

A causa dei 60 millimetri di pioggia caduti in tre ore, il fiume Seveso è esondato in zona Niguarda allagando completamente un sottopasso, in via Negrotto. Il sistema di emergenza di Protezione civile è entrato in azione e l'allarme è poi rientrato.