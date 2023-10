Un violento temporale si è abbattuto nella notte su Milano . La pioggia incessante è iniziata poco dopo le 4. Alle 6, come comunicato dall'assessore alla Sicurezza del Comune, il fiume Seveso è esondato, provocando allagamenti e creando forti disagi alla viabilità . L'acqua ha invaso le strade nelle zone di Niguarda e Ca' Granda. Allagati anche i sottopassi Testi, Negrotto e Rubicone. Blackout nella zona tra Maggiolina e Niguarda. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro per l'innalzamento delle acque dell'omonimo fiume. Allagamenti anche in Brianza, bloccata la Milano-Meda.

Tgcom24

Allagamenti in Brianza, bloccata la Milano-Meda La superstrada Milano-Meda risulta bloccata da allagamenti e lunghe code a causa del maltempo in più punti, dalla Brianza a Milano, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Monza e quella di Milano. E proprio a Meda è esondato il torrente Tarò, con conseguenze su tutta la circolazione stradale. Inoltre un guasto alla linea ferroviaria, tra Mariano Comense e Seveso, ha procurato ritardi anche alla circolazione dei convogli Trenord.

L'allerta maltempo nelle Regioni del Nord Per la giornata di martedì è stata diramata l'allerta rossa per il maltempo in Veneto; arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige; gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana. L'acqua alta ha toccato la punta di 154 cm a Venezia.

Milano, tantissime chiamate ai vigili del fuoco A Milano le forti piogge della notte, con molti fulmini, sono state accompagnate da intense raffiche di vento che hanno sferzato alberi e impalcature. Al momento non risultano crolli di impalcature o cedimenti importanti. Il centralino dei vigili del fuoco è stato preso d'assalto per una miriade di problemi inerenti tetti, tegole, rami e cantine allagate. Al momento il 118 non segnala feriti.

Autobrennero chiusa al valico per frana in Austria L'autostrada del Brennero, dopo l'ondata di maltempo si è abbattuta sulle Alpi, è chiusa in direzione nord al confine di Stato, per una frana che si è abbattuta nella notte sull'arteria su territorio austriaco. Tra Bressanone e Vipiteno si segnala già una coda di mezzi pesanti.

Friuli Venezia Giulia, alberi caduti a Trasaghis A causa del maltempo che si è abbattuto in Friuli Venezia Giulia, la protezione civile segnala alberi caduti sulla strada regionale 355 a Forni Avoltri e la caduta albero su una linea telefonica nel comune di Trasaghis e poi altri alberi caduti nel comune di Tolmezzo. Cadute impalcature a Mortegliano. Un fronte freddo è passato sulla regione spostandosi in Slovenia attorno all'1:30 di notte. Il passaggio del fronte ha determinato piogge molto intense su Alpi e Prealpi Carniche, temporali sparsi e un intenso flusso di correnti di Scirocco.

