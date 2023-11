Calamità naturali, dal 2024 polizza obbligatoria per le imprese

La decisione del governo Gli eventi climatici, infatti, oltre a portare morte e distruzione, mettono a rischio il tessuto produttivo del Paese danneggiando le imprese che rischiano di fallire in attesa degli aiuti. Per questo il governo ha deciso di intervenire con la legge di Bilancio, rendendo obbligatorie le polizze assicurative contro le catastrofi dal prossimo anno.

Cosa possono fare le assicurazioni Per quanto riguarda le assicurazioni, come detto, non potranno rifiutarsi di garantire. Ma il rischio di dover pagare risarcimenti miliardari non se lo assumeranno da sole: a loro volta potranno riassicurarsi presso Sace, cedendo al veicolo statale il 50% di quel rischio a fronte del pagamento di un premio. Nonostante le proteste delle associazioni delle imprese, che non vogliono nuovi oneri, il governo è andato avanti e ha mantenuto l'obbligo di assicurazione nel testo della legge di Bilancio depositato al Senato.

Italia particolarmente a rischio La norma parte da un presupposto: "I rischi di catastrofi rappresentano uno dei fattori che sta assumendo sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica", perché "l'Italia risulta particolarmente esposta a tali rischi" che producono "costi ingenti e imprevisti per lo Stato".

Entro il 31 dicembre 2024 Dunque le imprese dovranno assicurare terreni, fabbricati e macchinari, entro il 31 dicembre 2024, per coprirsi dai danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Se non lo faranno saranno escluse da contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, anche quelle previste in occasione di eventi calamitosi. Sono esentate le aziende agricole che possiedono già una copertura mutualistica di base contro i danni alle produzioni (Agricat).