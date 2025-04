Esonda il fiume Ticino a Pavia: decine le persone evacuate | La piena del Po verso Piacenza: è ancora allerta rossa

Il fiume Ticino è esondato a Pavia, dove era già monitorato da ore a causa del crescente livello di piena. La situazione più critica si registra nel quartiere Borgo Ticino, in particolare nell’area di via Milazzo, adiacente al corso d’acqua, dove numerose abitazioni risultano allagate. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine, sono impegnati in operazioni di soccorso con l’impiego di gommoni per evacuare le persone in difficoltà e trasportarle in zone sicure. Gli interventi riguardano anche la consegna di beni di prima necessità e il recupero di effetti personali dalle case invase dall’acqua.