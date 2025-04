Ancora maltempo al centro-nord. Diversi allagamenti si sono verificati in alcune zone della Valnure, in provincia di Piacenza, in particolare a Ponte dall'Olio, dove l'acqua ha invaso anche strade e alcune abitazioni del centro urbano. A Milano chiusi i parchi cittadini per le forte raffiche di vento. In Valle d'Aosta chiuse diverse strade regionali come la 44 della Valle del Lys , 47 di Cogne, 23 di Valsavarenche, 24 di Rhêmes, 1 di Perloz e la 30 di Ollomont. In Piemonte allerta rossa per esondazioni e frane: a Biella cancellati tutti i treni.