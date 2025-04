Maltempo, allerta sulle Regioni del Nordovest: smottamenti e allagamenti in Piemonte

Cadute di massi sono state segnalate in alcune località in Valle d'Aosta, così come l'esondazione di alcuni torrenti secondari. Con ordinanza del presidente della Regione, Renzo Testolin, è stata predisposta la chiusura preventiva nella notte, dalle 21 alle 7 di giovedì mattina, delle strade regionali numero 43 e 44 della Valle del Lys, la 1 di Perloz e la 2 per Champorcher, la 47 per Cogne (dal bivio di Ozein), la regionale 23 per Valsavarenche e, ugualmente la regionale 24 di Rhêmes. Con ordinanza comunale è stata chiusa la strada regionale 30 per Ollomont da Frissonière a Chez Collet. Sarà possibile il passaggio dei mezzi di soccorso.