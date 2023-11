Continua l'ondata di maltempo su gran parte dell'Italia.

La situazione è particolarmente critica in Toscana dove giovedì sono morte tre persone. Il presidente Giani ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ed è in contatto con il governo per quello nazionale. Su alcuni fiumi il livello dell'acqua è in calo ma la piena dell'Arno è attesa dopo le 12. In Veneto una persona è dispersa: si tratta di un vigile del fuoco che, fuori servizio, stava aiutando il padre a sistemare dei sacchi di sabbia lunga la sponda di un torrente ed è caduto in acqua tra Puos d'Alpago e Bastia (Belluno).