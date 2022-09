Maltempo in Campania, a Ischia in canoa per andare a votare

Una scena che non capita di vedere tutti i giorni.

L 'isola d'Ischia questa mattina si è svegliata con tratti di strade allagate per via del maltempo iniziato già nella notte. Così, nel giorno delle elezioni, c'è chi non rinuncia al voto e attraversa le strade del corso di Lacco Ameno, in canoa .

"Capita ovunque, sto andando a votare in canoa" si legge nel post pubblicato su Facebook dall'isolano che è stato subito immortalato in una foto dai passanti mentre cerca di raggiungere la sua destinazione.