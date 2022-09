Maltempo in Campania, allagamenti a Napoli e provincia

Disagi per le forti piogge hanno interessato Napoli , dal centro alla periferia, e provincia: centinaia le chiamate ricevute dai vigili del fuoco dopo che strade e marciapiedi si sono trasformati in torrenti. Problemi al centro soprattutto nel rione Sanità, in periferia nella zona orientale. Sospese per allagamento anche le corse della ferrovia Circumflegrea, che collega il capoluogo con alcuni comuni dell'hinterland.

Forti disagi nell'area Vesuviana

- Disagi per le forti piogge nell'area Vesuviana. Il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli), Giorgio Zinno, ha disposto la chiusura di alcuni tratti di strade, a partire dal sottopasso di via Cupa Mare allagato dopo che è strabordato l'alveo per l'eccessiva portata d'acqua. Il maltempo ha provocato il crollo di un muro tra due parchi in via Tamborrino. La polizia municipale presidia con tutte le pattuglie disponibili le strade maggiormente a rischio.

Capri, forti disagi a Marina Grande per le partenze

- Forti disagi a Capri a causa del maltempo: i ritardi e i mancati arrivi dei mezzi che mantengono i collegamenti con la terraferma bloccano all'imbarco di Marina Grande centinaia di passeggeri ai botteghini delle biglietterie, dove si è formata una lunghissima fila sin dalle prime ore del mattino.

Strade chiuse nel Casertano e Avellinese

- A causa del maltempo è stato chiuso temporaneamente il tratto della SS700 della Reggia di Caserta dal km 8,700 al km 10,500, a causa di un allagamento all'interno della galleria. Chiusa anche la carreggiata in direzione sud del RA02 Raccordo Autostradale di Avellino al km 29,900 ad Atripalda, in provincia di Avellino, a causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile.