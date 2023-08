Maltempo, fulmini disattivano linea ferroviaria a Novi Ligure

A Genova si sono verificati alcuni allagamenti e sono caduti 80 millimetri di pioggia in circa un'ora. Intensa la fulminazione sulla città che ha provocato qualche temporaneo black out. Il vento ha raggiunto anche i 77 chilometri all'ora.

La pioggia intensa caduta su Milano nel tardo pomeriggio di domenica ha provocato diversi allagamenti, ma non si registrano danni, né particolari disagi. Continuano a essere monitorati i fiumi Seveso e Lambro, che alle 21:45 hanno raggiunto la prima soglia di criticità, ovvero una criticità ordinaria. Nuovi temporali sono previsti nelle prossime ore.

Frana in Savoia, sospesi treni ad alta velocità Milano-Parigi

Strade chiuse e ferrovia internazionale interrotta in Francia, appena del confine con l'Italia e del tunnel del Frejus nella valle della Maurienne per una frana caduta a Saint-André en Savoie. Nessuna persona è rimasta ferita. In due momenti successivi si sono staccate rocce da un costone della montagna, facendo rotolare massi, terra e altri detriti a valle. Secondo i media francesi si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia e la frana nella sua parte terminale ha interessato anche la route dipartimentale 1006 e l'autostrada A43, chiuse nel tratto compreso tra Saint-Michel-de-Maurienne et Modane. Interrotta anche la linea internazionale Milano-Lione, tra Modane e Chambery.