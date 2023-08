Maltempo, ancora temporali e vento forte al Nord: allerta arancione in Lombardia e Liguria

A causa dell'allerta meteo il Comune di Milano ha deciso, in linea con l'ordinanza sindacale vigente fino al 31 luglio, di tenere chiusi i parchi recintati. Lo spiega sulle sue pagine social l'assessore ad Ambiente e Verde, Elena Grandi. In città alcuni grandi parchi, come il Sempione e il Montanelli, avevano riaperto sabato dopo i danni subiti dal nubifragio del 25 luglio. "Analogamente resta il divieto di frequentare le aree verdi non recintate. Sorvegliati i fiumi Seveso e Lambro", ha aggiunto.

Allerta in Liguria, a Genova attivo il piano di emergenza

A Genova si è riunito il Centro Operativo Comunale, che ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Per tutta la durata dell'allerta arancione, i rivi comunali verranno presidiati da 26 pattuglie della polizia municipale (altre 7 sono a disposizione) e da 10 squadre di volontari di protezione civile, lungo percorsi prestabiliti, in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h24 per tutta la durata dell'allerta. In considerazione delle forti raffiche di vento, in via precauzionale e per tutta la durata dell'allerta arancione rimarranno chiusi i cimiteri e i parchi cittadini e saranno di conseguenza vietate tutte le manifestazioni previste al loro interno.