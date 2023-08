Nubifragio a Milano, rischio idrogeologico: paura per Seveso e Lambro | Tempesta in Brianza

Alberi caduti e tetti pericolanti, 60 chiamate a vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate nel fronteggiare il maltempo che si è abbattuto nel capoluogo milanese e in gran parte della provincia. Particolarmente colpita la zona sud-ovest nei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco. Gli interventi riguardano alberi pericolanti, alcuni dei quali caduti. La centrale operativa dei vigili del fuoco di via Messina ha ricevuto almeno una sessantina di chiamate di soccorso. A Milano, in particolare, le squadre di soccorso sono intervenute in via Arsia 7, in zona stazione Centrale, per un tetto pericolante.