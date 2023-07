Maltempo, a Milano parchi chiusi fino al 31 agosto per "motivi di sicurezza"

Motivi di sicurezza

Nei giorni scorsi la città è stata colpita da violenti grandinate e da un forte vento che ha abbattuto molti alberi e danneggiato auto e tetti. Molti parchi sono stati devastati dal maltempo, all'interno vi sono alberi a rischio crollo. Nell'ordinanza del Comune di Milano si precisa che, in caso di allerta meteo per temporali, piogge, vento o grandine, il divieto di frequentazione si estenderà anche alle aree verdi non chiuse. L'ordinanza è stata adottata per ragioni di sicurezza, per prevenire potenziali pericoli e preservare l'incolumità delle persone.