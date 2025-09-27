Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Morterone ha 30 abitanti

Una frana nel Lecchese ha isolato il paese più piccolo d'Italia

Per maltempo caduta macigni lungo la Sp63 che collega Morterone, 30 abitanti, e Ballabio: strada chiusa

27 Set 2025 - 19:28
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

Il paese più piccolo d'Italia, Morterone, in provincia di Lecco, è isolato a causa di una frana. Un grosso masso è caduto sulla provinciale Sp63, che rappresenta l'unico collegamento per e dal borgo con i suoi 30 abitanti. La strada è stata interrotta: a Morterone non si entra né si esce. Il macigno ha trascinato con sé sulla carreggiata detriti e terriccio, oltre a vegetazione e fango. La forte pioggia e il maltempo delle scorse ore potrebbero aver favorito questo smottamento.

Leggi anche

Frane su strada regionale di Cogne, paese isolato

E' successo nella parte bassa della Sp63: all'altezza dei primi tornanti dei 15 chilometri di tracciato che uniscono Ballabio a Morterone, 1.200 metri di altitudine alle pendici del Resegone, nella Valsassina, come riferisce Il Giorno. Per i tecnici della Provincia di Lecco, giunti sul posto, secondo lo stesso quotidiano locale, si sarebbe trattato di "un distacco superficiale, avvenuto un metro sopra il piano viario, sebbene l'intero versante è friabile, come il resto del territorio provinciale. Il guard rail ha trattenuto i detriti e impedito precipitassero a valle". 

In azione, sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. "Contiamo di rimuovere tutti i detriti e di ripristinare il passaggio e le condizioni di sicurezza al più tardi domenica 28 settembre", assicura il sindaco di Morterone Dario Pesenti a Il Giorno.

"La situazione è sotto controllo", ha riferito il primo cittadino di Ballabio Giovanni Bruno Bussola al sito Ballabionews.

Ti potrebbe interessare

lecco
maltempo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema