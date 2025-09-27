Una frana nel Lecchese ha isolato il paese più piccolo d'Italia

Il paese più piccolo d'Italia, Morterone, in provincia di Lecco, è isolato a causa di una frana. Un grosso masso è caduto sulla provinciale Sp63, che rappresenta l'unico collegamento per e dal borgo con i suoi 30 abitanti. La strada è stata interrotta: a Morterone non si entra né si esce. Il macigno ha trascinato con sé sulla carreggiata detriti e terriccio, oltre a vegetazione e fango. La forte pioggia e il maltempo delle scorse ore potrebbero aver favorito questo smottamento.