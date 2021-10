A Morterone (Lecco) il nuovo sindaco eletto con 12 voti su 22 votanti 

Instagram

Il comune più piccolo d'Italia ha scelto il suo sindaco. A Morterone, in provincia di Lecco, gli aventi diritto al voto erano 27 e alle urne si sono presentati in 22. Di fatto quella del piccolo centro lecchese è stata un'affluenza da record. A spuntarla è stato Dario Pesenti con la sua lista "Morterone Insieme": per lui hanno votato 12 elettori. Il rivale, Andrea Grassi, con la lista "Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista e liberale" ha portato a casa solo nove voti.