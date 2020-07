Fiocco azzurro storico a Morterone, il Comune più piccolo d'Italia | Il sindaco: un segno di rinascita dopo la pandemia

Fiocco azzurro storico a Morterone (Lecco) , il comune più piccolo d'Italia. Nel paesino che sorge alle pendici del monte Resegone, in cui vivono solo 29 abitanti, non si festeggiava una nascita dal lontano 2012, quando a venire al mondo fu una bambina. Questa volta è nato Denis: e da quelle parti un maschietto non si vedeva da quattordici anni. Il sindaco racconta l'evento a Tgcom24: è il segno di una rinascita dopo la pandemia.

Gravidanza durante il lockdown - La mamma, Sara Invernizzi, ha 21 anni, il padre, Matteo Maglia, 32. Vivere la gravidanza durante la pandemia e il lockdown non è stato facile per la giovane coppia. Ma adesso i momenti difficili sono alle spalle e mamma e papà possono finalmente stringere tra le braccia il loro bimbo di due chili e 600 grammi.

Il sindaco: "Un evento condiviso dall'intera comunità" - A dare la notizia su Facebook è stata la Trattoria dei Cacciatori, di proprietà del nonno del piccolo Denis, insieme al sindaco, Antonella Invernizzi, che ha espresso a Tgcom24 tutta la sua gioia per il nuovo cittadino: "Da quando abbiamo saputo che Sara era incinta controllavamo sempre le sue condizioni - racconta -. Lei lavora al bar del paese, quindi la gravidanza è stata vissuta, seguita, condivisa da tutta la nostra comunità. Una nuova nascita è sempre ben accolta, in particolare in una realtà come la nostra, dove di nascite ce ne sono davvero poche".

Età media bassa - Morterone infatti è un paese che durante l'anno conta solo una decina di residenti. Nonostante ciò l'età media dei suoi abitanti è abbastanza bassa: "Qui ci sono una bambina di nove anni, suo fratello di tredici e un'altra ragazza di diciannove" sottolinea Invernizzi. Oltre a questi "giovanissimi", in passato ci sono stati diversi altri nati a Morterone, ma nessuna delle loro famiglie si è mai radicata nel piccolo paese.

"Siamo tutti molto contenti. Questa notizia ci ha riempito di gioia", dice entusiasta la zia del piccolo, sorella della mamma, anche lei dipendente della trattoria. Pare non ci siano altre gravidanze in vista a Morterone, dove il numero più alto di cittadini, 37, è stato raggiunto otto anni fa. Oggi. con la nascita di Denis, la gioia è doppia. Il piccolo arriva dopo un periodo molto triste per il paese che ha perso due cittadini durante l'epidemia. E diventa così un simbolo di rinascita.