Maltempo Emilia-Romagna, pensionato di Battipaglia dona 135 euro

Leggi Anche Maltempo in Emilia Romagna, chi sono le quattordici vittime

Non sono mancati gesti di solidarietà da parte di tutta Italia, come i volontari accorsi in Emilia-Romagna per aiutare i residenti e spalare il fango dalle case e dalle vie. Ma la piccola, ma non per questo meno importante, cifra inviato dall'anziano ha colpito particolarmente le autorità della Regione.



"Fa piacere che un rappresentante della comunità battipagliese sia vicino a chi ne ha bisogno, in un momento così difficile per quella Regione", ha dichiarato con orgoglio il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese.